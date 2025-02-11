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لبنان

الحريري في بيروت

Lebanon 24
11-02-2025 | 12:44
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وصل رئيس الحكومة السابق سعد الحريري إلى بيروت مساء اليوم، استعداداً لإحياء الذكرى العشرين لاستشهاد والده

وكانت قد عمّت المواكب السيارة شوارع بيروت مساء أمس احتفالا بعودة الحريري.
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