الحريري في بيروت

وصل رئيس الحكومة السابق سعد الحريري إلى بيروت مساء اليوم، استعداداً لإحياء الذكرى العشرين لاستشهاد والده



وكانت قد عمّت المواكب السيارة شوارع بيروت مساء أمس احتفالا بعودة الحريري.

Advertisement