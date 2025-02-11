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لبنان

شيخ العقل اتصل ببخاري مؤكدًا دعم لبنان لمواقف السعودية الريادية وعقد سلسلة لقاءات

Lebanon 24
11-02-2025 | 12:43
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التقى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي ابي المنى في دار الطائفة في بيروت، الوزير والنائب السابق انور الخليل، لشكره على الزيارة الناجحة التي قام بها الى منطقة حاصبيا الاسبوع الماضي، وشملت ايضا عددا من القرى القريبة للشريط الحدودي، وزيارته الخاصة لمنزله.
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كذلك استقبل رئيس "المركز الاسلامي للدراسات والاعلام" القاضي الشيخ خلدون عريمط، الذي عرض معه قضايا روحية واسلامية واعلامية عامة. 

 ومن زوّار دار الطائفة، العميدان المتقاعدان بهيج ابو شقرا وغسان غرز الدين، رجل الاعمال اكرم ابو عاصي بحضور امين سر المجلس المذهبي المحامي رائد النجار. 

 كما استقبل المقدم في الامن العام وسام يوسف. وكان قد استقبل سابقاً الشاعر مازن غنام. 

 وعقد الشيخ ابي المنى اجتماعا مع رئيس لجنة وقف دروز بيروت اكرم الزهيري، بحضور رئيس لجنة الاوقاف في المجلس المذهبي المحامي حمادة حمادة والمدير العام مازن فياض، ومحامي المجلس كامل مزهر. 

وأجرى شيخ العقل اتصالا هاتفيا بالسفير السعودي في لبنان وليد بخاري، للتشاور بالاوضاع العامة وتبادل التفاؤل بانطلاق مرحلة جديدة في لبنان، بعد انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل الحكومة. 

 وكان الاتصال مناسبة، أبدى خلاله الشيخ ابي المنى تقديره "لإحتضان السعودية للخطوات الايجابية التي يؤمل منها انطلاقة جديدة للدولة اللبنانية، والتعويل على دور المملكة الداعم ماضيا ومستقبلا، خاصة ابّان المحن التي مرّ ويمر بها بلدنا، بما يعزز أسس العلاقات الاخوية التاريخية بين البلدين". 

 وأعرب الشيخ ابي المنى للسفير بخاري عن "الوقوف الى جانب المملكة العربية السعودية وتأييد مواقفها الريادية"، وشجبه "للمؤامرات والمخططات والأطماع الاسرائيلية الممنهجة، التي تحاول النيل من مكانتها الاسلامية والعربية على مستوى المنطقة والعالم".
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