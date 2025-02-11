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لبنان

داخل بلدة بليدا.. هذا ما نفذه الجيش الإسرائيلي

Lebanon 24
11-02-2025 | 13:04
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نفذ الجيش الاسرائيلي، مساء اليوم، عملية تفجير في بلدة بليدا قضاء مرجعيون، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24". 
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