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لبنان
تحضيرًا لمناقشة مشروع قانون الإعلام المرئي والمسموع.. جولة مشاورات لوزير الإعلام
Lebanon 24
11-02-2025
|
13:10
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يلتقي وزير الاعلام بول مرقص عدداً من رؤساء الكتل النيابية تحضيراً لمناقشة مشروع قانون الاعلام المرئي والمسموع المطروح حاليا في اللجنة النيابية الفرعية المنبثقة من لجنة الادارة والعدل، برئاسة النائب جورج عقيص.
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ولهذه الغاية، زار اليوم رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، ويزور غداً رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب تيمور جنبلاط والخميس رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، وسائر رؤساء الكتل تباعاً.
وكان التقى اليوم برفقة المحامي جوزف يزبك الذي سبق أن عاون الوزير سابقاً في إبداء ملاحظات على مشروع القانون، شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي ابو المنى الذي سيرسل اليه بعض اقتراحات الضوابط التي يفترض ان يتضمنها القانون، والتي طالب بها أعضاء من المجلس المذهبي الذين التقاهم.
ويلتقي وزير الإعلام صباح غد بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي.
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