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لبنان

جثة داخل بئر في عجلتون

Lebanon 24
11-02-2025 | 13:26
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تمكن عناصر من الدفاع المدني، مساء اليوم الثلاثاء، من انتشال جثة مواطن في العقد السابع من العمر، من داخل بئر لتخزين المياه في عجلتون – كسروان.
 
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عجلتون

جثة

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