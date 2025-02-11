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لبنان

الوزير الجديد "ممتعض" و "أخذ على خاطرو"!

Lebanon 24
11-02-2025 | 13:45
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أبدى أحد الوزراء الجدد في حكومة الرئيس نواف سلام امتعاضه من كثافة الاتصالات التي تلقاها من قبل وسائل إعلامية عقب الإعلان عن تشكيل الحكومة، حيث وجد نفسه محاصرًا بطلبات التصريحات والمقابلات.

وأفادت معلومات أن الوزير، الذي كان يتجاوب في البداية مع الإعلام، قرر في اليوم الثالث بعد إعلان الحكومة الاكتفاء بتلقي آخر اتصال صحفي في ساعات الصباح، قبل أن يطلب تخصيص بقية الأسبوع لتركيز جهوده على الملفات الوزارية.
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المصدر: خاص لبنان24

لبنان

خاص

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