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لبنان

إطلاق نار على ضابط في الجيش… إليكم ما حدث في صوفر

Lebanon 24
11-02-2025 | 14:01
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

أثناء توقيف أحد المطلوبين من قبل دورية من مديرية المخابرات في منطقة صوفر، أطلقَ النار على عناصر الدورية، ما أدى إلى تعرّض ضابط لإصابة متوسطة.
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الجيش

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