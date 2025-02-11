إطلاق نار على ضابط في الجيش… إليكم ما حدث في صوفر

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:



أثناء توقيف أحد المطلوبين من قبل دورية من مديرية المخابرات في منطقة صوفر، أطلقَ النار على عناصر الدورية، ما أدى إلى تعرّض ضابط لإصابة متوسطة.

Advertisement