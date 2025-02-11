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لبنان

الجيش الإسرائيلي يُفجر منازل داخل بلدة حدودية

Lebanon 24
11-02-2025 | 14:38
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 اقدم الجيش الاسرائيلي، مساء اليوم، منذ بعض الوقت على تنفيذ عمليات تفجير استهدفت عددا من المنازل والبنى التحتية في بلدة يارون الحدودية في قضاء بنت جبيل .
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تفجير

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