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لبنان

رفضًا للتقنين الكهربائي القاسي والمجحف... اعتصام في هذه المنطقة

Lebanon 24
11-02-2025 | 14:01
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اعتصم عدد من أهالي بلدات في شرق صيدا، عند مدخل بلدة جنسنايا، رفضا لنظام التقنين الكهربائي القاسي والمجحف الذي تفرضه مؤسسة كهرباء لبنان على قرى وبلدات تتغذى من شبكة الخط الكهربائي رقم 3".

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وطالب المعتصمون "المعنيين في كهرباء لبنان بخفض ساعات التقنين لتمكينهم من تأمين حاجاتهم وجر المياه من الآبار التي تعمل على المضخات الكهربائية".
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