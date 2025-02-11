بعد اصابة ضابط في الجيش.. عائلة الصايغ تستنكر حادثة صوفر

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واذ تمنت للضابط سيزار محمود" الشفاء العاجل"، اعلنت انها "تضع ما حصل بعهدة القضاء المختص لإجراء المقتضى القانوني، وتؤكد ثقتها الكاملة بالمؤسسة العسكرية ودورها في حفظ أمن كل اللبنانيين".