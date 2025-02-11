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لبنان

بعد اصابة ضابط في الجيش.. عائلة الصايغ تستنكر حادثة صوفر

Lebanon 24
11-02-2025 | 14:25
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 اعربت عائلة الصايغ في بيان، اليوم الثلاثاء، عن "أسفها واستنكارها للحادثة المؤسفة التي حصلت في صوفر والتي أصيب فيه الضابط في الجيش اللبناني سيزار محمود خلال القيام بواجبه، وهو المعروف بمناقبيته"،
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واذ تمنت  للضابط سيزار محمود" الشفاء العاجل"،  اعلنت انها "تضع ما حصل بعهدة القضاء المختص لإجراء المقتضى القانوني، وتؤكد ثقتها الكاملة بالمؤسسة العسكرية ودورها في حفظ أمن كل اللبنانيين".
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