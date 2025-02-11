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لبنان
بعد عودته.. هل سيزور الحريري عكار؟
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
11-02-2025
|
15:30
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تُعد منطقة عكار والشمال بمثابة القلب النابض والشريان الحيوي لمناصري تيار المستقبل. ومع الإعلان عن عودة الرئيس سعد الحريري، غمرت البهجة قلوب الأهالي الذين انتظروا هذه اللحظة بفارغ الصبر بعد غياب طويل عن الساحة السياسية.
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في هذا السياق، يُطرح السؤال: كيف تستعد منطقة عكار والشمال لاستقبال عودة الحريري؟ وهل هناك زيارة مرتقبة له إلى المنطقة؟
منسق تيار المستقبل في عكار، عبدالإله زكريا أكد لـ "لبنان24"، أن "الاستعدادات تسير على قدم وساق، والإقبال كبير. ونحن جاهزون للمشاركة بكل قوة، وقد تم تأمين وسائل النقل، وستشارك كافة القرى العكارية في هذه الذكرى. وفي الأيام المقبلة، سنقوم بجولة في المناطق لتوزيع مكبرات الصوت والأعلام واليافطات".
تابع: "ووفقًا للإحصاءات، من المتوقع أن يشارك نحو 20 ألف شخص من عكار في هذه الفعالية، حيث سيجمعهم حضورهم في ضريح الرئيس رفيق الحريري قبل أن يلقي نجله كلمته".
وفي ما يتعلق بإمكانية زيارة الرئيس الحريري إلى عكار، أكد زكريا أنه "لا توجد زيارة مرتقبة له إلى المنطقة في الوقت الحالي، لا إلى عكار ولا إلى الشمال بشكل عام".
وأشار إلى أن "مناصري تيار المستقبل في عكار يترقبون كلمة الرئيس الحريري، ويتساءلون عن موقفه من "آخر التطورات في سوريا وسقوط نظام الأسد".
وأوضح أنه "منذ اعتكافه السياسي، لم يلق الحريري كلمة من مكان ضريح والده، الرئيس رفيق الحريري. لكن هذا العام، من المتوقع أن يلقي كلمة تتضمن رؤيته وخطة عمله لعودته إلى الساحة السياسية."
المصدر: "رصد" لبنان 24
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