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لبنان

الجيش يُداهم منازل في عكار... صورة تكشف ما ضُبط بداخلها

Lebanon 24
11-02-2025 | 15:25
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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:
"بتاريخ 11 /2 /2025، دهمت وحدة من الجيش عددًا من المنازل في بلدة أكروم – عكار وضبطت كمية من الرمانات اليدوية والذخائر الحربية والأعتدة العسكرية.
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سلّمت المضبوطات إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق".
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الجيش

أكروم

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