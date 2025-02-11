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لبنان

الديمقراطي اللبناني يستنكر حادثة صوفر... وهذا ما طالب به

Lebanon 24
11-02-2025 | 15:20
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استنكرت مديرية الإعلام في "الحزب الديمقراطي اللبناني"، حادثة إطلاق النار على الرائد في الجيش اللبناني سيزار محمود، مطالبةً الأجهزة القضائية والأمنية المختصة "باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة وإلقاء القبض على الفاعل". وأكدت المديرية، في بيان، أنّ "من يتجرأ ويعتدي على أي ضابط أو عنصر من عناصر القوى المسلحة جمعاء يجب أن يُحاسب ويكون عبرة لمن يعتبر"، وتمنّت الشفاء العاجل للرائد محمود.
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