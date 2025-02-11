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لبنان

بعد الزلازل الأخيرة.. خبير جيولوجي لبناني يرد على العالم الهولندي

Lebanon 24
11-02-2025 | 15:29
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كتب الباحث في الجيولوجيا في الجامعة الأميركية طوني نمر، اليوم الثلاثاء، تعليقًا عبر منصة "إكس" حول النشاط الزلزالي في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وذلك ردًا على التكهنات المتداولة بشأن انتقال الزلازل بين الدول.
 
وقال:" عود على بدء مع السيد هوغربيتس.. فيما خص الزلازل في المتوسط ما يحصل في اليونان هو بغالبيته في نطاق يبدو محصوراً من ناحية التمدد الى فوالق قريبة أكثر خطورة، كما لا يبدو حتى الآن أنه على علاقة بتحركات بركانية".
 
تابع قائلا:" أرجّح بقاء الأزمة الزلزالية محصورة في مكانها حتى التلاشي".

وختم: "القفز بالزلازل من تركيا إلى اليونان إلى إيطاليا لا طائل له علمياً".
 
 
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