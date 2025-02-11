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لبنان

معلومة جديدة.. هذا ما كشفه جابر عن "البيان الوزاريّ"

Lebanon 24
11-02-2025 | 16:05
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اعتبر وزير المال ياسين جابر، مساء اليوم الثلاثاء، أنّه "إذا استقر الوضع في الجنوب فحتمًا سيرتاح لبنان ونحاول بكل جهد أن نحافظ على سيادة لبنان ودعم الجيش".

تابع جابر في كلامه عبر الـ "LBCI"، ان "المشكلة أن الكل يريد أن ينتشر الجيش ولكن الدعم كان ضعيفا للجيش وعلينا القيام بكل ما نستطيع لدعم وتقوية الجيش".
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اما في ما يتعلق بالبيان الوزاريّ، فكشف جابر انه "سيخرج خلال أيّام ولن يكون بيانًا فضفاضًا بل يخاطب الامور الكامنة في أذهان اللبنانيين".

وعن الودائع، اعتبر ان "المبدأ الأساسي الذي يجب أن ننطلق به في هذه الحكومة هو أن مبدأ شطب الودائع ليس واردا". 

تابع: "صندوق النقد يطلب منا القيام بالاصلاحات ونحن نريد الاصلاحات قبل أن يطلبها منّا وبالتأكيد سيستأنف التفاوض مع صندوق النقد فهو مدخلنا الى استعادة الثقة ويجب أن يكون سعر الصرف متحركا وفق منصة".

اضاف: "لبنان بالتأكيد يريد الدخول بموضوع اليوروبوند والتفاوض مع الدائنين ولبنان لا يريد أن يتهرب من أي مسؤولية عليه بهذا الموضوع". 
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