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لبنان
البيطار ينهي يوماً ثانياً من التحقيق في انفجار المرفأ
Lebanon 24
11-02-2025
|
22:17
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أنهى المحقق العدلي طارق البيطار يوماً ثانياً من جلسات التحقيق في ملف انفجار المرفأ والتي خصصت لموظفي الجمارك وقد استجوب كلاً من المدير العام للجمارك العميد ريمون خوري من دون محام وغراسيا القزي، على أن يمثل كل من العميد عادل فرنسيس والعميد أسعد طفيلي وموسى هزيمة في السابع من آذار المقبل، ولم يتخذ القاضي بيطار أي إجراء قضائي بانتظار اكتمال التحقيقات.
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وبحسب المعلومات فقد تسلم مدعي عام التمييز بالإنابة القاضي جمال الحجار وللمرة الاولى مذكرة دفوع شكلية من مكتب القاضي بيطار كان قد تقدم بها أحد المدعى عليهم ما يعيد مسار جلسات تحقيق المرفأ إلى الإجراءات القانونية الصحيحة بعد أن كان عويدات تمنع عن تسلم أي ورقة من البيطار.
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