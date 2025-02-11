Advertisement

لبنان

البيطار ينهي يوماً ثانياً من التحقيق في انفجار المرفأ

Lebanon 24
11-02-2025 | 22:17
A-
A+
Doc-P-1319191-638749352430609663.jpg
Doc-P-1319191-638749352430609663.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أنهى المحقق العدلي طارق البيطار يوماً ثانياً من جلسات التحقيق في ملف انفجار المرفأ والتي خصصت لموظفي الجمارك وقد استجوب كلاً من المدير العام للجمارك العميد ريمون خوري من دون محام وغراسيا القزي، على أن يمثل كل من العميد عادل فرنسيس والعميد أسعد طفيلي وموسى هزيمة في السابع من آذار المقبل، ولم يتخذ القاضي بيطار أي إجراء قضائي بانتظار اكتمال التحقيقات.
Advertisement

وبحسب المعلومات فقد تسلم مدعي عام التمييز بالإنابة القاضي جمال الحجار وللمرة الاولى مذكرة دفوع شكلية من مكتب القاضي بيطار كان قد تقدم بها أحد المدعى عليهم ما يعيد مسار جلسات تحقيق المرفأ إلى الإجراءات القانونية الصحيحة بعد أن كان عويدات تمنع عن تسلم أي ورقة من البيطار.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:34 | 2025-02-12
04:30 | 2025-02-12
04:39 | 2025-02-12
04:37 | 2025-02-12
04:34 | 2025-02-12
04:33 | 2025-02-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24