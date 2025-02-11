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لبنان
هذا الضابط الشجاع والمبتسم... لا تظلموه
Lebanon 24
11-02-2025
|
22:34
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كتبت" النهار": يتعرض ضابط برتبة رائد على مواقع التواصل الاجتماعي لحملة اعلامية بعدما "ذبحته" اقلام صحافية لظهوره بصورة مع الموفدة الاميركية مورغان أورتاغوس وهي تحمل صاروخا من عتاد "حزب الله" اصبح في حوزة الجيش اللبناني بموجب تطبيق القرار 1701 ومندرجاته. تم التقاط هذه الصورة بناء على طلب أورتاغوس التي تتقن فن الاعلام والحرب النفسية. وعندما كانت تتفقد موقعا للجيش في البياضة (صور) طلبت من الضابط ان ينضم اليها في الصورة على مرأى من قيادته وضباط اللواء الخامس. وسارع كثيرون الى استنكار ظهوره بهذه الصورة ومقارنتها بصورة لزميله الرائد الشهيد محمد فرحات عندما تصدى للاسرائيليين ومنعهم من تجاوز خط الحدود.
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ولمن لا يعلم أن صاحب الصورة نفذ عشرات المهمات المشتركة ويعرفه الكثيرون من أبناء البلدات التي يخدم فيها. ويعمل في صفوف اللواء الخامس منذ تسع سنوات وهو ضابط هندسة.
في الحرب الأخيرة ساهم هذا الشاب صاحب الابتسامة الدائمة في نزع عشرات العبوات التي زرعتها إسرائيل في اكثر من بلدة وقام بالواجبات العسكرية المطلوبة منه من دون تردد، ورفع بيديه عشرات الجثامين لمقاتلي "حزب الله" والمدنيين ونقل الجرحى الى المستشفيات.
هذا الضابط واحد من مجموع العسكريين الذين يخدمون في الجنوب حيث كانت حمم النار والمسيرات والصورايخ تنطلق فوق رؤوسهم وعلى مسافات قريبة من مواقعهم وسقط لهم شهداء في مقدمهم الرائد فرحات الذي بكاه صاحب الصورة.
ليتمهل اصحاب هواة الثرثرة والكلام الفارغ عن مهاجمة هذا الضابط صاحب هذه الابتسامة والوجه البشوش الذي لم يقصر في تأدية رسالته وحماية الجنوبيين. وليتخيلوا فقط تلك اللحظات التي ترافقه عندما يفكك عبوة او ينقل جريحا والمسيرة الاسرائيلية فوق رأسه.
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