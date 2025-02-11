Advertisement

لبنان

مع اقتراب تاريخ 18 شباط.. أميركا ترفض طلب إسرائيل تأجيل الموعد النهائي للانسحاب من لبنان

Lebanon 24
11-02-2025 | 23:09
A-
A+
Doc-P-1319203-638749378889825730.jpg
Doc-P-1319203-638749378889825730.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكدت الولايات المتحدة الأميركية رفضها طلب إسرائيل بتأجيل موعد انسحاب جيشها من جنوب لبنان.

وحسب تصريح مسؤول أميركي لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" فإن واشنطن قررت الالتزام بموعد الانسحاب النهائي في 18 شباط حيث زارت نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس لبنان، ثم إسرائيل، للوقوف على أوضاع وقف إطلاق النار.
Advertisement

وقالت أورتاغوس إن إدارة دونالد ترامب تنظر إلى 18 شباط باعتباره "تاريخًا ثابتًا" لاستكمال انسحاب إسرائيل.

ونص اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله ، الذي دخل حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني الماضي، على مهلة 60 يوما لانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، في مقابل تعزيز الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة انتشارهما.

في المقابل، على الحزب الانسحاب من منطقة جنوب نهر الليطاني وتفكيك أي بنى عسكرية متبقية له فيها.

وكان أمام إسرائيل حتى 26 كانون الثاني لتسحب قواتها من جنوب لبنان، لكنها أكدت أنها ستبقيها لفترة إضافية، معتبرة أن لبنان لم ينفذ الاتفاق "بشكل كامل".

واتهم لبنان إسرائيل بـ"المماطلة" في تنفيذ الاتفاق، وأعلن في 27 كانون الثاني الموافقة على تمديد تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل حتى 18 شباط بناء على مقترح أميركي.(العربية)


لبنان

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:34 | 2025-02-12
04:30 | 2025-02-12
04:39 | 2025-02-12
04:37 | 2025-02-12
04:34 | 2025-02-12
04:33 | 2025-02-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24