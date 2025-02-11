مع اقتراب تاريخ 18 شباط.. أميركا ترفض طلب إسرائيل تأجيل الموعد النهائي للانسحاب من لبنان

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أكدت الولايات المتحدة الأميركية رفضها طلب إسرائيل بتأجيل موعد انسحاب جيشها من جنوب لبنان.وحسب تصريح مسؤول أميركي لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" فإن واشنطن قررت الالتزام بموعد الانسحاب النهائي في 18 شباط حيث زارت نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس لبنان، ثم إسرائيل، للوقوف على أوضاع وقف إطلاق النار.وقالت أورتاغوس إن إدارة دونالد ترامب تنظر إلى 18 شباط باعتباره "تاريخًا ثابتًا" لاستكمال انسحاب إسرائيل.ونص اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله ، الذي دخل حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني الماضي، على مهلة 60 يوما لانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، في مقابل تعزيز الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة انتشارهما.في المقابل، على الحزب الانسحاب من منطقة جنوب نهر الليطاني وتفكيك أي بنى عسكرية متبقية له فيها.وكان أمام إسرائيل حتى 26 كانون الثاني لتسحب قواتها من جنوب لبنان، لكنها أكدت أنها ستبقيها لفترة إضافية، معتبرة أن لبنان لم ينفذ الاتفاق "بشكل كامل".واتهم لبنان إسرائيل بـ"المماطلة" في تنفيذ الاتفاق، وأعلن في 27 كانون الثاني الموافقة على تمديد تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل حتى 18 شباط بناء على مقترح أميركي.(العربية)