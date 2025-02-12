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لبنان

البعريني ردا على الرئيس سلام: ارحموا عكار وشعبها

Lebanon 24
12-02-2025 | 00:45
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رد النائب وليد البعريني في بيان، على رئيس الحكومة نواف سلام فقال: "يا دولة الرئيس، كلامك يطعننا ويطعن عكار بالصميم أكثر، يا ليتك قلت اننا لا نريد تمثيلكم لكنّا رضينا، لكن أن تقول أن من اخترتهم أكثر كفاءة من الذين طرحهم الاعتدال، وكأنك تقول ان لا كفاءات سنية في عكار لكي توزّر أو أن الكتلة الناخبة التي انتخبتنا لا يوجد بينها مؤهلون للتوزير". 
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أضاف: "بما أنّك حريص على عكار وأهلها كما تقول، لماذا لم تقُم بتوزير أحد من الكفاءات التي ادّعيت عرضها علينا؟ احترامًا لمقام رئاسة الحكومة سنكتفي بهذا القدر من الكلام الآن. ارحموا عكار وارحموا هذا الشعب".
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