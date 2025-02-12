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لبنان

بطء في الانترنت.. هل من عطل في شبكة "ألفا"؟

Lebanon 24
12-02-2025 | 00:59
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يعاني مستخدمو شبكة “ألفا” في طرابلس والجنوب وعدد من المناطق اللبنانية منذ صباح اليوم من بطء ملحوظ في خدمة الإنترنت عبر تقنية 4G، مما أثر على قدرتهم على العمل، وتصفح المواقع الالكترونية، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
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ولم تصدر شركة “ألفا” حتى الآن أي بيان رسمي يوضح أسباب هذا التباطؤ أو يحدد مدة استمرار المشكلة.
 
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