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لبنان

التحضير للانتخابات النيابية والتوازن "لن يعود قبلها"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
12-02-2025 | 01:15
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بعد تقدمهم السياسي في الحكومة الجديدة، يبدو ان "قوى التغيير" بدأت تشعر بالضغط الحقيقي اذ إن الانظار باتت متجهة نحوها لمعرفة قدرتها على الانجاز والنجاح.
وبحسب مصادر مطلعة فإنه، بالتوازي مع العمل الحكومي، فإن "قوى التغيير" بدأت تحضر جديا للانتخابات النيابية من خلال لقاءات واجتماعات لتكوين رؤية عن المرحلة المقبلة.
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وتعتقد المصادر ان القلق الفعلي لدى التغييريين هو الفشل في تثبيت حضور يوازي حجم الدور السياسي المستجد.
وأكدت مصادر مطلعة ان التوازن السياسي في لبنان لن يعود الى سابق عهده قبل الانتخابات النيابية المقبلة خصوصا في ظل محاولة قوى سياسية اخراج "حزب الله" تدريجيا من السلطة.
وبحسب المصادر فإن "حزب الله" سيعتمد على اكتساح المقاعد الشيعية وعلى نسبة تصويت عالية جدا في الانتخابات  لكي يفرض نفسه بشكل حاسم.
وتقول المصادر ان الحزب سيركز على  ايصال عدد كبير من النواب من غير الشيعة لتصبح لديه كتلة نيابية كبيرة جدا، ما يعطيه دفعا كبيرا الى الامام.



المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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