"حزب الله" غير متحمس

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افادت مصادر مطلعة ان "حزب الله" لا يقوم بدعم او مساندة العشائر البقاعية في معركتها ضد المسلحين السوريين، وان كان لن يسمح بكسرها داخل الاراضي اللبنانية.وبحسب المصادر فإن الحزب غير متحمس لمثل هذه المعارك لانها من دون جدوى وتزيد الاحتقان السني الشيعي الذي يرفضه بعد معركة"طوفان الاقصى".وترى المصادر ان "حزب الله" يفضل عودة الهدوء الى الحدود وهو دعا العشائر الى التجاوب مع مطالب الجيش وسيسعى مع الدولة وعبر الاطر الخاصة الى اعادة سكان القرى السورية من اللبنانيين الى بلداتهم.