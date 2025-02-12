Advertisement

لبنان

مواكبة فعلية داخلية "للاجماع العربي"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
12-02-2025 | 01:45
A-
A+
Doc-P-1319254-638749453510780231.jpg
Doc-P-1319254-638749453510780231.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تفيد مصادر مطلعة ان جزءا لا بأس به من خصوم "حزب الله" قرروا مواكبة المملكة العربية السعودية في معركتها ورفضها لفكرة التوطين او نقل الفلسطينيين اليها.
وبحسب المصادر فإن هذا الخطاب في حال استمر سيساهم في تهدئة الاجواء بين "حزب الله" وهذه القوى وربما مباشرة مع المملكة، الامر الذي يعد تحولا استراتيجيا في لبنان والمنطقة.
Advertisement
وتعتقد المصادر ان الخلاف الاميركي مع بعض الدول العربية سينعكس انسجاما في لبنان، خصوصا بين القوى القريبة من الدول العربية وبين "حزب الله" وحلفائه ، في الوقت الذي ستختار  قوى واحزاب ان تكون الى جانب الاميركيين حصرا.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:34 | 2025-02-12
04:30 | 2025-02-12
04:39 | 2025-02-12
04:37 | 2025-02-12
04:34 | 2025-02-12
04:33 | 2025-02-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24