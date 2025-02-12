مواكبة فعلية داخلية "للاجماع العربي"

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تفيد مصادر مطلعة ان جزءا لا بأس به من خصوم "حزب الله" قرروا مواكبة المملكة العربية السعودية في معركتها ورفضها لفكرة التوطين او نقل الفلسطينيين اليها.وبحسب المصادر فإن هذا الخطاب في حال استمر سيساهم في تهدئة الاجواء بين "حزب الله" وهذه القوى وربما مباشرة مع المملكة، الامر الذي يعد تحولا استراتيجيا في لبنان والمنطقة.وتعتقد المصادر ان الخلاف الاميركي مع بعض الدول العربية سينعكس انسجاما في لبنان، خصوصا بين القوى القريبة من الدول العربية وبين "حزب الله" وحلفائه ، في الوقت الذي ستختار قوى واحزاب ان تكون الى جانب الاميركيين حصرا.