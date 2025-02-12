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لبنان

جدول أسعار المحروقات لم يصدر بعد.. هل من أزمة؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
12-02-2025 | 02:15
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لم يصدر أمس الثلاثاء جدول أسعار المحروقات كالمعتاد ما طرح تساؤلات عن السبب وأثار مخاوف المواطنين من احتمال وجود أزمة بنزين.
وعُلم بأن السبب تقني بحت، فالجدول الذي يصدر مرتين في الأسبوع الثلاثاء والجمعة يتم التوقيع عليه من قبل وزير الطاقة الذي لم يتسلم بعد مهامه رسمياً، علما ان مراسم التسليم والتسلم في الوزارة بين الوزير السابق وليد فياض وخلفه الوزير الجديد جو صدي ستتم ظهر غد الخميس في مبنى الوزارة.
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ومن المتوقع بعد عملية التسليم والتسلم في وزارة الطاقة معاودة اصدار جدول المحروقات كالمعتاد يوم الجمعة المقبل.



المصدر: لبنان 24

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