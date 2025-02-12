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لبنان
بو عاصي: عودة السوريين قرار سيادي لبناني
Lebanon 24
12-02-2025
|
01:31
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كتب النائب بيار بوعاصي على منصة "إكس" :"عودة السوريين قرار سيادي لبناني. لم يعودوا نازحين بل مقيمين غير شرعيين لان نظام بشار الأسد سقط و الامن استتب في سوريا. على الدولة فرض وقف تمويلهم وعودتهم فوراً إلى بلادهم ولا خيار لهم غير ذلك. تصريح وزيرة الشؤون الاجتماعية في هذا الشأن لم يكن موفقاً أبداً ويقتضي التصويب".
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