حفلات "أسبوع الحب" في بيروت... أبرز الفنانين المشاركين وأسعار البطاقات

لم يعد الاحتفال بـ"عيد الحب" يقتصر على يوم واحد فقط، بل أصبح يُعرف بـ "أسبوع الحب" أو حتى "شهر الحب". حيث تبدأ الفعاليات والحفلات قبل العيد بأيام وتستمر بعده، مما يمنح الناس فرصة أكبر للاحتفال في الرابع عشر من شباط.

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هذا التوجه يعكس رغبة اللبنانيين بالاستمتاع بالأوقات الجميلة مع أحبائهم من دون ضغط الأسعار المرتفعة التي قد ترافق ليلة العيد نفسها.

تستضيف بيروت هذا العام مجموعة واسعة من الحفلات الموسيقية التي تشمل فنانين محليين وعالميين. ويُعتبر كازينو لبنان واحدًا من أبرز الأماكن التي تستضيف حفلات عيد الحب، حيث يقدم مجموعة من العروض الفنية المتنوعة.



برونو طبال وألين لحود

ابتداءً من 13 شباط، سيستمتع العشاق بأمسية موسيقية مع الفنانَين برونو طبال وألين لحود في كازينو لبنان، وسيقدمان مجموعة من الأغاني الغربية واللبنانية التي تناسب كل الأذواق.

يبلغ سعر التذكرة 222 دولارا للشريكين ، وهو ما يعكس القيمة العالية لهذا الحدث الفريد. ويشمل السعر الدخول إلى الحفل بالإضافة إلى بعض المزايا الأخرى مثل المشروبات والعشاء.

راوول دي بلازيو

يُحيي الفنان العالمي راوول دي بلازيو حفلتين في 14 و15 شباط، حيث تتراوح أسعار بطاقات الدخول بين 60 و150 دولاراً. ويُمكن للزوار الاستمتاع بتجربة عشاء مميزة خلال الحفل الأول في صالة السفراء.



مروان خوري وميشال فاضل

في 15 شباط، سيحيي كل من الفنانين مروان خوري وميشال فاضل حفلاً خاصاً يجذب العديد من محبي الموسيقى والرومانسية.

وتتراوح أسعار البطاقة الواحدة لحضور هذا الحفل بين 125 و200 دولار. ويتضمن الحفل أجواءً موسيقية رائعة، كما يُمكن للزوار الاستمتاع بخدمات الكازينو المتنوعة التي تشمل الطعام والشراب الفاخر.



هاني شاكر وغسان صليبا

ستقام حفلة الفنان المصري هاني شاكر في 15 شباط في فندق الحبتور.

وتتراوح أسعار بطاقات الدخول ما بين 125 و300 دولار مع تكلفة العشاء. فيما يسبقه الفنان غسان صليبا في ليلة 14 شباط بحفل غنائي في المكان نفسه.



عاصي الحلاني

يُحيي الفنان اللبناني الشهير عاصي الحلاني حفلاً خاصاً بمناسبة عيد الحب في 15 شباط في "بالمس بيروت" بمنطقة البيال وسط العاصمة. ويتوقع أن يكون هذا الحفل وجهة مفضلة للعديد من محبي الموسيقى والرومانسية، حيث يتمتع عاصي الحلاني بشعبية كبيرة في لبنان وخارجه.

وتتراوح أسعار بطاقات الحفل ما بين 100 و200 دولار.



لا تقتصر الاحتفالات على الحفلات الكبرى فقط، بل تنتشر الأجواء الرومانسية في كل أنحاء المدينة. المطاعم والمقاهي تُزيّن بألوان عيد الحب وتقدم قوائم خاصة للمناسبة. كما يمكن للزوار الاستمتاع بأمسية رومانسية تحت أضواء الشموع مع موسيقى هادئة تعزز من أجواء الاحتفال.



تُعد بيروت وجهة مثالية للاحتفال بعيد الحب بفضل تنوع الفعاليات والأنشطة المتاحة للجميع. سواء كنت تبحث عن حفلة موسيقية كبيرة أو أمسية هادئة مع أحبائك، فإن العاصمة اللبنانية تقدم لك كل ما تحتاجه لتجربة لا تُنسى.