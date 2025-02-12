في أول زيارة له... وصول عودة الى ثكنة فرنسوا الحاج في مرجعيون

وصل قائد الجيش بالإنابة اللواء الركن حسان عودة، صباح اليوم الاربعاء، الى ثكنة فرنسوا الحاج في مرجعيون في اول زيارة له الى المنطقة الحدودية في جنوب لبنان.

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