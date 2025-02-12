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لبنان

في أول زيارة له... وصول عودة الى ثكنة فرنسوا الحاج في مرجعيون

Lebanon 24
12-02-2025 | 01:58
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وصل قائد الجيش بالإنابة اللواء الركن حسان عودة، صباح اليوم الاربعاء، الى ثكنة فرنسوا الحاج في مرجعيون في اول زيارة له الى المنطقة الحدودية في جنوب لبنان.
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