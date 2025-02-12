العلامة الخطيب أكّد التضامن مع السعودية في مواجهة الطروحات الأميركية والإسرائيلية

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رأى نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب أن "المواقف التي يطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب حيال القضية الفلسطينية تثير الدهشة والإستغراب ،وتخرج عن مبادئ القانون الدولي ،وتضع منطقة الشرق الأوسط على فوهة بركان،لا سيما تلك المتعلقة بتهجير الفلسطينيين إلى البلدان المجاورة ،وبخاصة مصر والأردن".وقال العلامة الخطيب في بيان: "إن هذه المواقف الأميركية شجعت وتشجع الكيان الصهيوني على المزيد الفجور وتصعيد العنف والقتل ضد الشعب الفلسطيني ،وكذلك تدفع العدو إلى المزيد من الغرور والتعجرف والذهاب إلى مواقف همايونية كان آخرها دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى إقامة الدولة الفلسطينية على الأراضي السعودية".أضاف: "إن هذه الدعوات تشكل اعتداءً صارخًا على سيادة المملكة وحقوق الشعب الفلسطيني، وتتناقض مع كل القرارات الدولية التي تؤكد حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على أرضهم المحتلة. كما أن هذه الطروحات لا تخدم سوى الأجندات الإسرائيلية التي تسعى إلى تصفية القضية الفلسطينية وطمس هويتها".ختم: "إننا نؤكد وقوفنا إلى جانب المملكة العربية السعودية في مواجهة هذه الطروحات المرفوضة، كما نجدد دعمنا الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف. نرفض تهجير الفلسطينيين إلى أي بلد غير وطنهم فلسطين، لا سيما إلى مصر والأردن ،ونرى أن قطاع غزة ليس عقارا للبيع لتشتريه وتتملكه الولايات المتحدة وفقا لتصريحات رئيسها. وعليه نطالب القمة العربية الطارئة التي ستعقد في القاهرة في السابع والعشرين من الجاري بموقف حاسم وجازم في هذا الصدد ،يضع حدا للغرور الإسرائيلي والجموح الأميركي غير المسبوق".