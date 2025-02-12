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لبنان

بكمين محكم.. قوى الامن توقف تاجر مخدرات في صيدا

Lebanon 24
12-02-2025 | 03:11
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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة عمليّات تجارة وترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللّبنانية وتوقيف المتورطين بها.
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توافرت معلومات لمفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي حول نشاط شخص ينشط بعمليّات ترويج مواد مخدّرة في مدينة صيدا ومحيطها.

نتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة التي قامت بها هذه المفرزة، توصّلت الى تحديد هويّته، ويُدعى:

ر. أ. (من مواليد عام 1994، مكتوم القيد) حسب أقواله

من خلال المتابعة الحثيثة، رصدته إحدى دوريات المفرزة في محلّة الكورنيش البحري – صيدا، حيث نصبت له كمينًا محكمًا أدّى إلى توقيفه.

بتفتيشه عُثر معه على كميّة من المخدّرات: "كوكايين، كريستال ميث، كبتاغون، ماريجوانا وحشيشة الكيف".

أودع الموقوف والمضبوطات القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، عملاً بإشارة القضاء المختص.
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