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لبنان

كركي : 228 مليار ليرة من الضمان للمستشفيات منذ مطلع العام 2025

Lebanon 24
12-02-2025 | 03:23
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صدر عن الضمان الاجتماعي ما يلي: في كل مرّة يعطي توجيهاته لدفع سلفات مالية للمستشفيات عن الأعمال الجراحيّة المقطوعة، يطالب المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي د. محمد كركي إداراتها بضرورة الإسراع في تقديم معاملاتها إلى إدارة الصندوق التي تعالجها وتسدّدها بصورة شبه فوريّة.  
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وتأكيداً منه على أهميّة التعاون بين الصندوق والمستشتفيات، وانطلاقاً من مبدأ الإلتزام بتسديد مستحقّات المتعاملين مع الصندوق، أصدر المدير العام للصندوق قراراً  جديداً  بتاريخ 12/2/2025 حمل الرقم 85 ، قضى بموجبه إعطاء المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق سلفات مالية على حساب معاملات الإستشفاء للأعمال الجراحية المقطوعة المتوجبة  بقيمة 27  مليار ل.ل.، ليصبح المجموع   110 مليار ل.ل منذ مطلع العام الجديد.  وإذا ما أضفنا إليه ما تمّ تسديده لمعالجة مرضى غسيل الكلى ( 128 مليار ل.ل.)  يصبح إجمالي ما دفعه الصندوق منذ بداية العام  2025 حوالي 228 مليار ل.ل.. 
وفي الختام، يدعو د. كركي المستشفيات وبخاصّة المخالفة منها إلى الالتزام بالتعرفات التي تصدر عن إدارة الصندوق وبخاصة تلك المتعلّقة بالأعمال الجراحيّة المقطوعة كي لا تتعرّض لعقوبات من قبيل الإنذرات وفسخ العقود والتي سبق أن اتّخذها بحقّ عشرات المخالفين من المستشفيات. 
كما توعّد المدير العام بأنّه لن يتوانى عن اللجوء إلى القضاء المختصّ لأن بعض ما تقوم به بعض المستشفيات يندرج تحت مسمّى "السّرقة الموصوفة" لحقوقهم وأموالهم.  
 

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