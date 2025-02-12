الجيش: تفجير ذخائر في منطقة القليعات – عكار

صدر عن قيادة الجيش ــ مديرية التوجيه البيان الآتي:



"بتاريخ 12 / 2 / 2025، ما بين الساعة 10,30 والساعة 14.30، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في منطقة القليعات – عكار".

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