مرقص زار العبسي: نتحرك في إطار مسار العمل الذي حدده فخامة الرئيس

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زار وزير الإعلام بول مرقص قبل ظهر اليوم بطريرك انطاكيا وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي في مقر البطريركية في الربوة.وبعد اللقاء قال مرقص: "تشرفت بلقاء غبطة البطريرك اليوم لوضعه في اجواء انطلاق العمل في الحكومة الجديدة وتحديدا في وزارة الاعلام وتكرم علي غبطته ببركته للمضي قدما وبفاعلية لتجاوز الصعوبات والتحديات التي يمكن أن تعترض مسار العمل، وكما تعلمون كانت أمس الجلسة الحكومية الأولى ونأمل أن نسير في البيان الوزاري قريبا لنشرع بالعمل بفاعلية اكبر".اضاف: "اجواء الجلسة الحكومية كانت إيجابية جدا وبناءة واستهلها فخامة الرئيس بالتأكيد على العناوين الأساسية للعمل وبعدما رحب بدولة رئيس مجلس الوزراء الجديد الأستاذ نواف سلام، شكر رئيس الحكومة السابق الاستاذ نجيب ميقاتي على جهوده وثمن له تعاونه طيلة الفترة الماضية رغم الظروف الحالكة التي عصفت بالبلاد خصوصا انه عاصره ايضا بصفته قائدا سابقا للجيش في هذه الظروف الصعبة، كما حدد مسار العمل للسيدات والسادة الوزراء ونحن في هذا الاطار نتحرك".