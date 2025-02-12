جعجع عرض مع وزير الإعلام الأوضاع العامة وقانون الإعلام المرئي والمسموع

التقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في معراب وزير الإعلام بول مرقص، في حضور عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب رازي الحاج.



وكتب جعجع على منصة "إكس": "بحثنا في المواضيع العامة في البلاد، كما تم التطرق إلى مشروع قانون الإعلام المرئي والمسموع وهو قيد المناقشة حاليا في اللجنة النيابية الفرعية المنبثقة من لجنة الادارة والعدل برئاسة النائب جورج عدوان، والتي يترأسها النائب جورج عقيص".

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