ميقاتي من بعبدا: ندعم الحكومة الجديدة بشكل كامل

زار الرئيس نجيب ميقاتي قصر بعبدا، اليوم الأربعاء، حيث التقى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون.

وفي تصريحٍ له عقب اللقاء، قال ميقاتي: "تشرفتُ بلقاء فخامة الرئيس وكان هناك بحث في الأوضاع الراهنة وخاصة بما يتعلق بالتطورات الحاصلة في الجنوب واقتراب الانسحاب الإسرائيلي يوم 18 شباط الجاري".

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أضاف: "كان هناك حديث شامل عن الأوضاع في البلاد بشكل عام وسير الأمور، وتمنيت لفخامته أن تتمكن الحكومة الجديدة من تنفيذ الوعود التي أطلقتها وتنفيذ خطاب القسم".

وتابع: "نحن ندعم الحكومة بشكل كامل لأن في ذلك خيراً للبنان وخيراً لكل مواطن لبناني".

وختم: "نتمنى بإذن الله أن تمرَّ الأيام القادمة بمزيد من الإستقرار والإزدهار".