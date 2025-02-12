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لبنان

ميقاتي من بعبدا: ندعم الحكومة الجديدة بشكل كامل

Lebanon 24
12-02-2025 | 04:34
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زار الرئيس نجيب ميقاتي قصر بعبدا، اليوم الأربعاء، حيث التقى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون.
 
وفي تصريحٍ له عقب اللقاء، قال ميقاتي: "تشرفتُ بلقاء فخامة الرئيس وكان هناك بحث في الأوضاع الراهنة وخاصة بما يتعلق بالتطورات الحاصلة في الجنوب واقتراب الانسحاب الإسرائيلي يوم 18 شباط الجاري".
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أضاف: "كان هناك حديث شامل عن الأوضاع في البلاد بشكل عام وسير الأمور، وتمنيت لفخامته أن تتمكن الحكومة الجديدة من تنفيذ الوعود التي أطلقتها وتنفيذ خطاب القسم".
 
وتابع: "نحن ندعم الحكومة بشكل كامل لأن في ذلك خيراً للبنان وخيراً لكل مواطن لبناني".
 
وختم: "نتمنى بإذن الله أن تمرَّ الأيام القادمة بمزيد من الإستقرار والإزدهار".
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