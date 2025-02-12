تراجع في أسعار المحروقات.. ماذا عن الغاز؟

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انخفض سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 4 ألاف ليرة، والمازوت 11 ألف ليرة فيما ارتفع سعر قارورة الغاز 7 ألاف ليرة، وأصبحت الاسعار كالاتي:البنزين 95 أوكتان: 1.485.000 ليرة لبنانيةالبنزين 98 أوكتان: 1.525.000 ليرة لبنانيةالمازوت: 1.382.000 ليرة لبنانيةالغاز: 1.109.000 ليرة لبنانية