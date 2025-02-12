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لبنان

الرئيس الحريري استقبل جونسون في بيت الوسط

Lebanon 24
12-02-2025 | 04:37
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استقبل الرئيس سعد الحريري قبل ظهر اليوم في بيت الوسط السفيرة الأميركية في لبنان ليزا جونسون، في حضور رئيسة مؤسسة الحريري  بهية الحريري والمستشارين الدكتور غطاس خوري وهاني حمود، وعرض معها آخر التطورات المحلية والإقليمية.
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