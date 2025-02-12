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لبنان

تسليم وتسلم في وزارة الدفاع غدا

Lebanon 24
12-02-2025 | 05:02
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تقام مراسم التسليم والتسلم في وزارة الدفاع الوطني بين الوزير السابق موريس سليم وخلفه الوزير ميشال منسى،  عند الثانية عشرة من ظهر غد، في مبنى الوزارة في اليرزة.
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