مخطوفان لبنانيان لدى هيئة تحرير الشام.. وحالة احدهما حرجة

أكد مصدر من وجهاء عشيرة ال زعيتر لـ "لبنان 24" ان اللبنانيين المخطوفين منذ 3 ايام في سوريا تبين انهما لدى عناصر هيئة تحرير الشام، وحالة احدهما حرجة.

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