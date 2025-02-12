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لبنان

مخطوفان لبنانيان لدى هيئة تحرير الشام.. وحالة احدهما حرجة

Lebanon 24
12-02-2025 | 05:00
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أكد مصدر من وجهاء عشيرة ال زعيتر لـ "لبنان 24" ان اللبنانيين المخطوفين منذ 3 ايام في سوريا تبين انهما لدى عناصر هيئة تحرير الشام، وحالة احدهما حرجة.
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لبنان

زعيتر

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