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لبنان

الشاب منير تُوفِيَ... تعرّض لحادث سير مروّع في شكا

Lebanon 24
12-02-2025 | 05:21
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تُوفِيَ الشاب منير عبد القادر متأثراً بإصابته، بعدما تعرّض لحادث سير مروّع قبل 20 يوماً، على طريق شكا.
 
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حادث سير

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