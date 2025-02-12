خريس: العدو الاسرائيلي يسعى لجعل القرى الحدودية قرى مدمرة

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اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي خريس في تصريح، أن "الجنوب كان ولا يزال عنوانا رئيسيا من عناوين الوحدة الوطنية والالتزام المادي والمعنوي لكل مكونات الشعب اللبناني وكل الدول الشقيقة والصديقة ولا يمكن فصل قضية الجنوب عن غيرها من القضايا التي يعانى منها لبنان، وان حماية الجنوب من مسؤولية الجميع".اضاف: "ان الالم الذي يعيشه لبنان عامة والجنوب خاصة هو نتيجة واضحة لاستمرار الكيان الصهيوني الغاصب بالاعتداءات المستمرة على القرى والبلدات اللبنانية رغم اعلان وقف اطلاق النار".ورأى النائب خريس ان "العدو الاسرائيلي يسعى لجعل القرى الحدودية قرى مدمرة غير صالحة للعيش لكن ارادة الاهالي ثابتة من اجل العودة وإعادة الاعمار".