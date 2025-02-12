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لبنان

يمق أشاد بدور المرتضى وسلامة في دعم طرابلس

Lebanon 24
12-02-2025 | 05:34
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أشاد رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق بوزير الثقافة السابق القاضي محمد وسام المرتضى وخلفه الوزير الجديد الدكتور غسان سلامة، لـ"دورهما الريادي في تعزيز مكانة مدينة طرابلس، والارتقاء بها إلى الأفضل".
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وقال خلال مشاركته في حفل التسليم والتسلم بين الوزيرين في وزارة الثقافة في المكتبة الوطنية في الصنائع:" لقد كان للوزير الأخ والصديق القاضي المرتضى دورا مميزا في رفع شأن طرابلس وتعزيز مكانتها في يوميات فعالية طرابلس عاصمة للثقافة العربية 2024، التي ختمها في تتويج طرابلس عاصمة أبدية للثقافة في لبنان، وكذلك فعل الصديق الدكتور غسان سلامة خلال توليه وزارة الثقافة سابقا، حيث بادر الى ترشيح طرابلس لتكون عاصمة للثقافة الإسلامية لعام 2005/2004".
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