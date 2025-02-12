Advertisement

لبنان

عدوان يهاجم الوزيرة السيد: تصريحاتها مخالفة للدستور

Lebanon 24
12-02-2025 | 05:45
A-
A+
Doc-P-1319404-638749614422514603.jpg
Doc-P-1319404-638749614422514603.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 كتب النائب جورج عدوان عبر حسابه على منصة "إكس": "تصريح الوزيرة حنين السيّد عن الوجود السوري في لبنان وتأمين عودتهم "الطوعية والآمنة" يخالف الدستور والقانون والاتفاقية الموقعة بين الأمن العام والمفوضية الأمم المتحدة للاجئين بتاريخ ٣٠/١٠/٢٠٠٣ وتوصية لجنة الإدارة والعدل للحكومة تاريخ ٥/١٢/٢٠٢٣. يخضع السوريون الموجودون في لبنان إلى القانون الرقم ٥ تاريخ ١١/٧/١٩٦٢ وتعديلاته. وبالتالي الوجود السوري هو وجود غير شرعي والمطلوب من الأمن العام ترحيل كل من لا يستحوذ على إقامة منهم، ودور الحكومة الجديدة وضع خطة سريعة لإعادتهم إلى بلادهم. هذا الموضوع غير خاضع للاجتهاد وهو مرتبط بالتزام القوانين وتطبيق مبدأ السيادة الوطنية".
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:37 | 2025-02-12
07:33 | 2025-02-12
07:25 | 2025-02-12
07:21 | 2025-02-12
07:11 | 2025-02-12
07:05 | 2025-02-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24