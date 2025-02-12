عدوان يهاجم الوزيرة السيد: تصريحاتها مخالفة للدستور

كتب النائب جورج عدوان عبر حسابه على منصة "إكس": "تصريح الوزيرة حنين السيّد عن الوجود السوري في لبنان وتأمين عودتهم "الطوعية والآمنة" يخالف الدستور والقانون والاتفاقية الموقعة بين الأمن العام والمفوضية الأمم المتحدة للاجئين بتاريخ ٣٠/١٠/٢٠٠٣ وتوصية لجنة الإدارة والعدل للحكومة تاريخ ٥/١٢/٢٠٢٣. يخضع السوريون الموجودون في لبنان إلى القانون الرقم ٥ تاريخ ١١/٧/١٩٦٢ وتعديلاته. وبالتالي الوجود السوري هو وجود غير شرعي والمطلوب من الأمن العام ترحيل كل من لا يستحوذ على إقامة منهم، ودور الحكومة الجديدة وضع خطة سريعة لإعادتهم إلى بلادهم. هذا الموضوع غير خاضع للاجتهاد وهو مرتبط بالتزام القوانين وتطبيق مبدأ السيادة الوطنية".

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