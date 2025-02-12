السنيورة: الأمل كبير بعد انتخاب رئيس الجمهورية

قال الرئيس فؤاد السنيورة بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون: "ان الأمل كبير بعد انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة التي نتمنى لها التوفيق".



اضاف:" اليوم مناسبة لإعادة تأكيد ضرورة احترام الدستور وتطبيق اتفاق الطائف، وتطبيق القرار 1701"، وأكد " لا شيء مستحيلا مع توافر الإرادة، القيادة، والشجاعة".

Advertisement