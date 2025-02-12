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لبنان
السنيورة: الأمل كبير بعد انتخاب رئيس الجمهورية
Lebanon 24
12-02-2025
|
06:04
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قال الرئيس فؤاد السنيورة بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون: "ان الأمل كبير بعد انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة التي نتمنى لها التوفيق".
اضاف:" اليوم مناسبة لإعادة تأكيد ضرورة احترام الدستور وتطبيق اتفاق الطائف، وتطبيق القرار 1701"، وأكد " لا شيء مستحيلا مع توافر الإرادة، القيادة، والشجاعة".
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