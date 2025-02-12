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لبنان

زينب غادرت منزل ذويها ولم تَعُد لغاية تاريخه.. هل من يعلم عنها شيئاً؟

Lebanon 24
12-02-2025 | 06:17
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صــــدر عـــن المديريّـــة العامـّـة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي _ شعبــــة العلاقــــات العامّــــة البـــــلاغ التّالـــــــي:


تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة القاصر المفقودة:
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زينب علي المحمد (من مواليد عام 2010، سورية).
التي غادرت، بتاريخ 11-2-2025، منزل ذويها الكائن في بعلبك- حي الشميس، إلى جهةٍ مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكان وجودها، الاتّصال بمخفر بعلبك في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم: 370800 -08، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
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