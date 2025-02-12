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لبنان

تعليمات عاجلة لبرّي... إليكم ما طلبه

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
12-02-2025 | 06:32
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علم "لبنان24" أن رئيس مجلس النواب نبيه بري أعطى تعليماته بفتح كل الطرقات المحيطة بساحة النجمة تسهيلا لعودة الحركة الى طبيعتها في الوسط التجاري في بيروت.
 
 
 
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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