تعليمات عاجلة لبرّي... إليكم ما طلبه

علم "لبنان24" أن رئيس مجلس النواب نبيه بري أعطى تعليماته بفتح كل الطرقات المحيطة بساحة النجمة تسهيلا لعودة الحركة الى طبيعتها في الوسط التجاري في بيروت.

Advertisement