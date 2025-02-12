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لبنان

إسرائيل تُريد تمديد وجودها في لبنان.. وهذا ما طلبته

Lebanon 24
12-02-2025 | 06:42
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نقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين قولهما إن "إسرائيل طلبت إبقاء قواتها في 5 مواقع جنوبي لبنان حتى 28 شباط".
 
وتجدر الإشارة إلى أن موعد الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان هو يوم 18 شباط. 
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