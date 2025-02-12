إسرائيل تُريد تمديد وجودها في لبنان.. وهذا ما طلبته

نقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين قولهما إن "إسرائيل طلبت إبقاء قواتها في 5 مواقع جنوبي لبنان حتى 28 شباط".

وتجدر الإشارة إلى أن موعد الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان هو يوم 18 شباط.