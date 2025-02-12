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لبنان

موسم التزلج انطلق.. والمطاعم تستعد

Lebanon 24
12-02-2025 | 06:50
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اعتبر مجلس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان، في بيان، بعد اجتماع في مكتب النقابة، برئاسة النقيب طوني الرامي، أن "هناك خبرين أبيضين يجلبان الفرح والأمل في هذا الموسم الشتوي: الأول هو ولادة الحكومة الجديدة التي تحمل في طيّاتها فجرًا جديدًا من الاستقرار والتنمية، والثاني هو قدوم الثلج الذي يعلن عن بداية موسم التزلج".
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وبناء عليه، دعت النقابة "جميع روّاد السياحة وأبناء الاغتراب للاستفادة من موسم التزلج الذي يعيد الحياة إلى المناطق الجبلية، ويجعلها وجهة مثالية للمتعة والمرح"، مؤكدة أن "المطاعم وأماكن السهر في مناطق الثلج جاهزة لاستقبال الزوار في أجواء دافئة ومميزة، حيث توفر لهم أفضل التجارب الترفيهية".

كما أكدت أن كل "المؤسسات تعمل على تقديم خدمات سياحية مميّزة بمناسبة عيد الحب، تتناسب مع مختلف الفئات، بهدف توفير أجواء رومانسية ساحرة، مع التأكيد على الجهوزية التامة لاستقبال الزوار في هذا الموسم"، متمنية أن "يكون هذا الشتاء حافلاً بالفرح والمناسبات السعيدة". (الوكالة الوطنية للإعلام)

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