"سالكة".. ماذا ستشهد طريق مجلس النواب؟

بعد طول انتظار، من المقرر أن يتم فتح الطرقات باتجاه ساحة النجمة وسط بيروت، وذلك بقرارٍ من رئيس مجلس النواب نبيه بري.

العوائق الحديدية والاسمنتية التي منعت وصول المواطنين إلى هناك جعلت وسط بيروت مُغلقاً أمام المركبات، لكن الخطوة التي ستحصل ستعيد الحياة إلى تلك المنطقة المميزة في العاصمة اللبنانية.

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خطوة ليست الأولى

في الواقع، فإن قرار إزالة تلك العوائق ليس جديداً فقد تكرر سابقاً وأكثر من مرة. فعلى سبيل المثال، وتحديداً عام 2018، أمر بري بإزالة العوائق والحواجز من محيط ساحة النجمة، لكن الأحداث عام 2019 إبان اندلاع ثورة 17 تشرين ساهمت بإعادة وضع عوائق حديدية وإسمنتية.

وبعد تظاهرات عديدة، تم إصدار أمرٍ آخر يقضي بإزالة الجدران الإسمنتية التي تم تشييدها عند بعض مداخل مجلس النواب، لكنه تم الإبقاء على معظم الممرات مغلقة ومقفلة.

وتزامناً مع قرار بري الأخير المُعلن عنه، اليوم الأربعاء، جرى اتخاذ خطوة مماثلة ترتبط بإزالة العوائق قبالة منزل وزير الداخلية السابق بسام المولوي في طرابلس.

أيضاً، وخلال الشهر الماضي، قرر حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري إزالة الحواجز والعوائق من أمام مصرف لبنان في الحمرا لفتحه أمام المواطنين.







