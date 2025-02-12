بول مرقص يتفقد دورة التحقق من الأخبار الزائفة

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تفقد الدورة، وزير الاعلام الدكتور بول مرقص في حضور مسؤول الاعلام والتواصل في "اليونسكو" جورج عواد ومدير "الوكالة" زياد حرفوش.وطلب الوزير مرقص "الاطلاع على نتائج الدورة عند انتهائها، بالإضافة الى الإقتراحات اللازمة للحصول على نتائج افضل في موضوع التحقق من الأخبار الزائفة"، متمنياً أن "يكون هذا الأمر عبر كتاب رسمي".وأوضح أنه "يقوم بدراسة كل المواضيع المتعلقة بوزارة الاعلام والإعلام عموما"، معتبرا أن "من لا يطلع على كل التفاصيل قد يتّخذ قرارات متسرعة".وقال: "سأتروى و أدرس المواضيع بشكل صحيح، من أجل أن تسلك مسارها"، لافتاً الى ان "التطوير قد يأخذ بعض الوقت"، وأبدى إستعداده "للاستماع إلى كل الاقتراحات". (الوكالة الوطنية للإعلام)