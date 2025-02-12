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لبنان

إنجاز جديد.. الجامعة اللبنانية تبدع عالميا أمام أكثر من ألف جامعة

Lebanon 24
12-02-2025 | 07:11
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صُنّفت كلية الفنون الجميلة والعمارة في الجامعة اللبنانية ضمن أفضل مئة جامعة عالمية على مستوى الهندسة المعمارية، وذلك وفق النتائج التقييمية التي أصدرتها مؤسسة (inspireli awards) العالمية ومركزها براغ – تشيكيا.
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ومن أصل ألف وثلاثمئة واثنتين وستين جامعة عالمية تقدمت إلى التصنيف، تم اختيار أفضل مئة جامعة ومن ضمنها كلية الفنون الجميلة والعمارة التي حلت في المركز السابع والخمسين.

وتسلم عميد الكلية الدكتور هشام زين الدين شهادة التصنيف الهندسية العالمية من ممثلة مؤسسة (inspireli awards) المهندسة صوفي طوبجيان. (الوكالة الوطنية للإعلام)
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